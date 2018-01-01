Ситник вважає, що бажаючих працювати в Антикорупційному суді буде мало

Холодницкий висловив побоювання, що в поточному році Антикорупційний суд не почне свою роботу

Голова НАБУ Артем Ситник висловив сумніви у тому, що в Україні з’явиться багато охочих працювати у новоствореному Антикорупційному суді. За словами Ситника, дискусії щодо законопроекту про Антикорупційний суд тривали дуже довго. Однак цей закон є ще далеким від ідеалу. «Він, звичайно, не є ідеальним. Про недоліки багато написано і



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Фото: УНІАН Голова НАБУ Артем Ситник

Холодницкий висловив побоювання, що в поточному році Антикорупційний суд не почне свою роботу

Голова НАБУ Артем Ситник висловив сумніви у тому, що в Україні з’явиться багато охочих працювати у новоствореному Антикорупційному суді.

За словами Ситника, дискусії щодо законопроекту про Антикорупційний суд тривали дуже довго. Однак цей закон є ще далеким від ідеалу.

«Він, звичайно, не є ідеальним. Про недоліки багато написано і експертами, і представниками суспільства, і нашими міжнародними партнерами, я не буду зараз їх повторювати. Я сподіваюся, що парламент зверне увагу на все це і прийме закон, який дасть можливість створити незалежну інституцію», - зазначив директор НАБУ.

Також Антикорупційний суд покаже, чи є в української влади політична воля та бажання покінчити з корупцією.

«Якщо у 2018 році в Україні не з’явиться судова інстанція, що яка зможе розглядати справи, пов'язані з корупцією і поставити в них крапку, це означатиме, що політичної волі в боротьбі з корупцією в української влади немає», - додав Ситник.

Очільник Антикорупційного бюро висловив сумнів, що буде багато охочих працювати в новоствореному Антикорупційному суді, але впевнений, що «держава зможе делегувати в цей суд тих людей, які зможуть розглядати корупційні справи під величезним тиском».

Одночасно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловив побоювання, що в поточному році Антикорупційний суд не почне свою роботу.

«Ми хвилюємось про створення і початок функціонування Антикорупційного суду. Приклади підтверджують, що цей суд потрібен, і я, наприклад, не такий оптиміст як Артем Ситник і боюся з огляду на українські реалії, що цей суд, на жаль, не зможе почати свою роботу у 2018 році», - заявив керівник САП.

Нагадаємо, 23 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Антикорупційний суд.

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.

У січні Мінгареллі наголосив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

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Джерело: Інтерфакс-Україна