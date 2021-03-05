Загострення на Донбасі: біля Мар’їнки поранено українського бійця
Окупанти обстріляли українські позиції в районі Мар’їнки
Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів з боку російських збройних формувань на Донбасі отримав поранення український боєць.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
Окупанти обстріляли українські позиції в районі Мар’їнки.
Пораненому військовослужбовцю Збройних сил України надано медичну допомогу.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
У звіті місії ОБСЄ зафіксовано, що збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання. Так, шість танків Т-72Б та три самохідних гаубиці 2С1 «Гвоздика» збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.