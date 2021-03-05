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    Загострення на Донбасі: біля Мар’їнки поранено українського бійця

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    На обстріли зі сторони російських найманців наші воїни давали адекватну відповідь - Загострення на Донбасі: біля Мар’їнки поранено українського бійця
    На обстріли зі сторони російських найманців наші воїни давали адекватну відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Окупанти обстріляли українські позиції в районі Мар’їнки

    Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів з боку російських збройних формувань на Донбасі отримав поранення український боєць.

    Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

    Окупанти обстріляли українські позиції в районі Мар’їнки.

    Пораненому військовослужбовцю Збройних сил України надано медичну допомогу.

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    У звіті місії ОБСЄ зафіксовано, що збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання. Так, шість танків Т-72Б та три самохідних гаубиці 2С1 «Гвоздика» збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.

    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ
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