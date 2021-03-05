Загострення на Донбасі: біля Мар’їнки поранено українського бійця

На обстріли зі сторони російських найманців наші воїни давали адекватну відповідь

На обстріли зі сторони російських найманців наші воїни давали адекватну відповідь

Окупанти обстріляли українські позиції в районі Мар’їнки

Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів з боку російських збройних формувань на Донбасі отримав поранення український боєць.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Окупанти обстріляли українські позиції в районі Мар’їнки.

Пораненому військовослужбовцю Збройних сил України надано медичну допомогу.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

У звіті місії ОБСЄ зафіксовано, що збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання. Так, шість танків Т-72Б та три самохідних гаубиці 2С1 «Гвоздика» збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.