Викладач російського вузу намагався втопити в річці відрубані жіночі руки



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Олег Соколов Фото: YouTube

Жертвою петербурзького викладача виявилася його студентка

У Санкт-Петербурзі біля будинку на набережній річки Мийки затримали чоловіка, який намагався втопити в річці пакет з відрубаними жіночими руками. Про це в суботу, 9 листопада, повідомляє портал «Невські новини».

Чоловік привернув увагу поліцейських після того, як пірнув у річку для того, щоб втопити пакет, в який потрапило повітря. За даними Telegram-каналу «112», затриманим виявився доцент СПбДУ Олег Соколов. Чоловік перебував у неадекватному стані, його відвезли в лікарню з сильним переохолодженням. Також повідомляється, що в рюкзаку Соколова знайшли травматичний пістолет.

У квартирі викладача виявлено тіло жінки. На місці працюють слідчі.

За даними радіостанції «Говорить Москва», в 2008 році студентка СПбДУ скаржилася в поліцію на жорстоке побиття Соколовим. Тоді потерпіла заявила, що викладач погрожував її спотворити.

Як з’ясувалося пізніше, жертвою доцента Санкт-Петербурзького державного університету Олега Соколова виявилася його 24-річна студентка.

Разом з 63-річним Соколовим дівчина працювала над науковою працею про особу Наполеона. Викладач СПбДУ вбив і розчленував аспірантку

Студенти вузу розповіли, що їх пов’язували романтичні відносини. «Хороший оповідач, досить експресивний мужик, горів своєю справою. Жорстко приймав іспити, був дуже вимогливим. Ексцентричний, не завжди етичний», – розповіли студенти.