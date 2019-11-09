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    У світі

    Викладач російського вузу намагався втопити в річці відрубані жіночі руки

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    <p>Олег Соколов</p> - Викладач російського вузу намагався втопити в річці відрубані жіночі руки

    Олег Соколов

    Фото: YouTube

    Жертвою петербурзького викладача виявилася його студентка

    У Санкт-Петербурзі біля будинку на набережній річки Мийки затримали чоловіка, який намагався втопити в річці пакет з відрубаними жіночими руками. Про це в суботу, 9 листопада, повідомляє портал «Невські новини».

    Чоловік привернув увагу поліцейських після того, як пірнув у річку для того, щоб втопити пакет, в який потрапило повітря. За даними Telegram-каналу «112», затриманим виявився доцент СПбДУ Олег Соколов. Чоловік перебував у неадекватному стані, його відвезли в лікарню з сильним переохолодженням. Також повідомляється, що в рюкзаку Соколова знайшли травматичний пістолет.

    У квартирі викладача виявлено тіло жінки. На місці працюють слідчі.

    За даними радіостанції «Говорить Москва», в 2008 році студентка СПбДУ скаржилася в поліцію на жорстоке побиття Соколовим. Тоді потерпіла заявила, що викладач погрожував її спотворити.

    Як з’ясувалося пізніше, жертвою доцента Санкт-Петербурзького державного університету Олега Соколова виявилася його 24-річна студентка.

    Разом з 63-річним Соколовим дівчина працювала над науковою працею про особу Наполеона. Викладач СПбДУ вбив і розчленував аспірантку

    Студенти вузу розповіли, що їх пов’язували романтичні відносини. «Хороший оповідач, досить експресивний мужик, горів своєю справою. Жорстко приймав іспити, був дуже вимогливим. Ексцентричний, не завжди етичний», – розповіли студенти.

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