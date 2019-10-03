Скалецька зустрілася з колективом МОЗ після скандалу
За словами глави МОЗ, перший місяць роботи виявився непередбачувано важким
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що хоче, щоб кожен директорат і кожен департамент міністерства надав всю інформацію з актуальних питань.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook за результатами першої зустрічі з колективом МОЗ після початку конфлікту 24 вересня.
«Ми не працюємо в штатному режимі. Ми працюємо понаднормово. Я дуже прошу, щоб кожен директорат і кожен департамент настійно надав всю інформацію з актуальних питань. Ми повинні працювати для країни, громадяни чекають від нас надзусиль», - зазначила Скалецька.
За її словами, перший місяць роботи виявився непередбачувано важким для уряду. Також вона повідомила, що її головний меседж - це спільно працювати для країни.
«Робота кожного члена команди важлива. Я чекаю від державних службовців надзусиль для результативної роботи команди», - написала Скалецька.
За її словами, державний службовець - це опора роботи міністра.
«Державний секретар отримав від мене завдання зібрати пропозиції і надати проекти рішень з організаційних питань. Я сподіваюся на нашу спільну роботу. Сподіваюся на ваш досвід і ваші знання», - написала Скалецька.
Нагадаємо, Скалецька заявляла, що готова «завершити війну», яка розгорілася у міністерстві.
Раніше працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист – звернення до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що у міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів та виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинена реалізація міжнародних проєктів технічної підтримки, в тому числі і за квотою Світового банку, заблоковані субвенційні платежі регіонам.
У свою чергу Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я. Прем’єр додав, що не має жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької.