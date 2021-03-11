Блогер показав огляд нового смартфона Samsung, який ще не презентовано

На огляд до Youtube-блогера потрапив Samsung Galaxy A52 – смартфон, офіційна прем’єра якого відбудеться лише у другій половині березня

На Youtube-каналі Moboaesthetics опубліковано огляд Samsung Galaxy A52 – смартфон, офіційна прем’єра якого відбудеться лише наступного тижні (орієнтовно, 17 березня). Блогер продемонстрував розпаковку, характеристики та налаштування новинки.

Тож, вже відомо, що Galaxy A52 отримає основну камеру, головний модуль якої матиме 64 мегапікселя.

Рівень захисту від вологи та пилу – IP67. Це означає, що корпус повністю захищений від проникнення пилу і конденсату всередину корпусу, а також допускає короткочасне занурення в воду на глибину до метра.

В комплекті – швидка зарядка потужністю 25 ват, прозорий силіконовий чохол та «скріпка», щоб витягувати слот сім-карти.

Дисплей – це, очікувано, Super AMOLED, який має частоту оновлення 120 Герц. В екран вбудований сканер відбитків пальців. Зверху – отвір для фронтальної камери на 32 мегапікселя.

Galaxy A52 працюватиме на Android 11. За продуктивність відповідатиме Snapdragon 750G. Це не найбільш потужний процесор Snapdragon. Але його має вистачати для роботи смартфона середньої цінової категорії.

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