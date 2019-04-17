Скандал у Казахстані. На міжнародній туристичній виставці з’явилася «республіка Крим»



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Окупанти презентували на виставці свій стенд із написом «Республіка Крим» Фото: Facebook Zhanar Nurlybek

Українське посольство вимагає припинити неправомірну присутність на виставці представників російської окупаційної адміністрації

В Казахстані на міжнародній туристичній виставці бере участь так зване російське «Міністерство курортів і туризму Республіки Крим», яке виставило свій стенд із написом «Республіка Крим».

Про це повідомляє посольство України в Казахстані.

Зазначається, що українське посольство звернулося до міністерства іноземних справ Казахстану з проханням припинити неправомірну присутність на виставці представників російської окупаційної адміністрації та закрити на виставці стенд із вивіскою «Республіка Крим».

Тим часом у соцмережах користувачі обурюються даним випадком.

«Республіка Крим? Серйозно? Стенд Республіки Крим на міжнародній туристичній виставці в Алмати?» - написала Zhanar Nurlybek у соцмережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що російські військові 9 травня проведуть у містах Криму паради з нагоди святкування закінчення Другої світової війни. У заходах візьмуть участь близько п'яти тисяч російських військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.