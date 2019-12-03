Справа Насірова. В Антикорсуді допитали свідка Дубинського



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Фото: t.me/s/fuckcorruption

Йдеться про допит свідка Юрія Дубинського - консультанта в одній з енергетичних компаній

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) відбулося засідання у справі ексглави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, якого обвинувачують у незаконному розстроченні ренти за видобуток газу фірмам ексдепутата-втікача Олександра Онищенка. У суді почали вивчати докази і допитали першого свідка.

Йдеться про допит свідка Юрія Дубинського - консультанта в одній з енергетичних компаній. Він від 1991 року знайомий з Олександром Онищенком, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вважають організатором «газової схеми». Сам Дубинський був обвинуваченим у цій справі, але пішов на угоду зі слідством.

Свідок розповів, що в період організації схеми, Онищенко просив його консультацій щодо того, як уникнути високих податків під час видобутку газу. Пізніше Онищенко консультувався з Дубинським про розстрочення ренти.

Також суд почав досліджувати письмові докази прокурора: різноманітні документи, які вилучалися з податкових органів.

Адвокати ж від початку засідання просили суд визнати недопустимими та припинити розгляд усіх доказів. Спочатку адвокати просили не допитувати свідка Дубинського. Потім вони заявили, що всі документи, які надавали прокурори, також є недопустими та неналежними доказами. Але суд відхилив клопотання адвокатів.

«Наразі складається враження, що адвокати чіпляються до всього, що надають прокурори. При чому більшість їхніх доводів мають суто формальний характер. Своєю чергою, суд забезпечує змагальність сторін та не йде на повідку», – прокоментував юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

За даними слідства, Роман Насіров, зловживаючи своєю посадою, незаконно надав розстрочки зі сплати ренти у 2015 і 2016 роках компаніям екснардепа Олександра Онищенка, задіяним у так званій «газовій справі».

Результатом таких незаконних рішень є збитки, завдані державі на понад 2 млрд грн.