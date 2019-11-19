У справі Насірова відбулося перше засідання по суті: усі подробиці



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У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) відбулося перше засідання по суті справи ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова

Наступне засідання у справі призначене на 10:00 3 грудня

Сьогодні, 19 листопада, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) відбулося перше засідання по суті справи ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова.

Про це повідомляє пресслужба САП в Facebook.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 19 листопада прокурор на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосив обвинувальний акт у справі ексголови Державної фіскальної служби та керівника департаменту ДФС.

«На засіданні прокурором САП оголошено обвинувальний акт, а також вступну промову. Після чого, зі своєю вступною промовою виступив обвинувачений у справі колишній очільник ДФС та його захисник. Після промов сторін колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі», – йдеться в повідомленні САП.

За даними відомства, наступне засідання у справі призначене на 10:00 3 грудня.

На початку березня 2017 року суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.