Суд визнав законним поновлення Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби
Апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Насірова
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це йдеться у рішенні суду.
Апеляційна інстанція підтвердила рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів від 31 січня 2018 про звільнення Насірова з посади голови ДФС.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо у Верховному суді.
Нагадаємо, в грудні 2018 року суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Звільнення відбулося через більш ніж півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень.
Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпрацю з побіжним нардепом Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.