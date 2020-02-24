  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд визнав законним поновлення Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби

    • Розсилка
    <span>Роману Насірову інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень</span> - Суд визнав законним поновлення Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби
    Роману Насірову інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень

    Апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Насірова

    Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це йдеться у рішенні суду.

    Апеляційна інстанція підтвердила рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів від 31 січня 2018 про звільнення Насірова з посади голови ДФС.

    Постанова набирає чинності з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо у Верховному суді.

    Нагадаємо, в грудні 2018 року суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Звільнення відбулося через більш ніж півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень.

    Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпрацю з побіжним нардепом Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.

    ДФС суд Роман Насіров розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ