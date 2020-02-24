Суд визнав законним поновлення Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби



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Роману Насірову інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень

Апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Насірова

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це йдеться у рішенні суду.

Апеляційна інстанція підтвердила рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів від 31 січня 2018 про звільнення Насірова з посади голови ДФС.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо у Верховному суді.

Нагадаємо, в грудні 2018 року суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Звільнення відбулося через більш ніж півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень.

Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпрацю з побіжним нардепом Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.