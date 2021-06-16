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    «1+1» не має наміру перепрошувати: телеканал відповів на заяву «Європейської Солідарності»

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    Телеканал &laquo;1+1&raquo; відповів на заяву &laquo;Європейської Солідарності&raquo; - «1+1» не має наміру перепрошувати: телеканал відповів на заяву «Європейської Солідарності»
    Телеканал «1+1» відповів на заяву «Європейської Солідарності»
    Фото з відкритих джерел

    «1+1» не розцінює як прояв «сексизму» конструктивну дискусію, яка відбулася в ефірі телеканалу

    Телеканал «1+1» підготував відповідь на заяву фракції «Європейська солідарність» щодо випуску програми «Право на владу», присвяченого «плівкам Медведчука». Про це йдеться в заяві телеканалу на сайті ТСН.

    Нагадаємо, партія «Європейська Солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1» через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство.

    «1+1» не має наміру перепрошувати за чесне та об’єктивне викладення подій і неупереджену позицію, яка пролунала в ефірі програми. Натомість вимагає вибачень від членів «Європейської Солідарності», які образили присутніх на ефірі гостей – воїнів АТО та волонтерів – назвавши їх «чорними політтехнологами«. Як і йдеться у заяві «Європейської солідарності», телеканал «1+1» чекає на офіційне звернення через «відповідні органи» та готовий надати відповіді на всі конструктивні запитання, якщо вони будуть озвучені», – йдеться в заяві.

    «1+1» не розцінює як прояв «сексизму» конструктивну дискусію, яка відбулася в ефірі телеканалу, і натомість вважає за потрібне нагадати про такі випадки у лавах «ЄС», зокрема з боку лідера партії.

    «Якщо у представників згаданої вище фракції є бажання висловити свою позицію та подискутувати щодо актуальних для мільйонів українців тем, а не маніпулювати вкотре громадською думкою і сіяти розбрат – запрошуємо зробити це в ефірі ток-шоу «Право на владу», куди редакція програми систематично запрошує всі політичні сили, керуючись принципом балансу думок», – заначили на телеканалі.

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    Теги: ЄС ЗМІ телебачення Європейська солідарність гроші скандал
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    «1+1» не має наміру перепрошувати: телеканал відповів на заяву «Європейської Солідарності»