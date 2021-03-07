Королева Британії Єлизавета ІІ виступила зі зверненням

У своєму зверненні королева відзначила «взаємну підтримку», дружбу і єдність в світі під час пандемії нової коронавірусної інфекції

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ виступила зі зверненням напередодні Дня Співдружності націй (Commonwealth Day), який відзначається в Британії у другий понеділок березня.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму зверненні королева відзначила «взаємну підтримку», дружбу і єдність в світі під час пандемії нової коронавірусної інфекції.

«Ми всі як і раніше цінуємо підтримку, великий досвід і знання, які приносить спільна робота, і я сподіваюся, що ми збережемо це оновлене почуття близькості і спільності», – заявила Єлизавета II.

Зазначимо, звернення королеви вийшло в ефір за кілька годин до трансляції інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській журналістці Опрі Уїнфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великобританії.

Двогодинна розмова Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл буде показана в ефірі CBS в неділю, 7 березня, о 20:00 (5:00 8 березня за київським часом).