Меган Маркл розповіла про суїцидальні думки та натякнула на расизм

Герцогині було «соромно» через думки про самогубство

Меган Маркл зізналася, що під час стосунків з британським принцем Гарі думала про самогубство.

Про це вона розповіла в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

«Мені було соромно, і соромно зізнаватися Гаррі. Але я знала, що якщо не скажу йому, то правда зроблю це (самогубство, – ред). І це була дуже ясна і реальна думка, яка лякала постійно», – поділилася спогадами Маркл.

Меган в інтерв'ю також натякнула на расизм в британській королівській сім'ї.

За її словами, деякі з представників династії під час першої вагітності герцогині Сассекської проявляли занепокоєння через колір шкіри її майбутнього сина.

Герцогиня розповіла, як була шокована заявою представників королівської сім'ї про те, що дитина не стане принцом і не отримає особисту охорону, «оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол».

За її словами, після народження Арчі «були обговорення того, наскільки темним виявиться» колір його шкіри.

При цьому Меган Маркл відмовилася відповісти на питання про те, хто саме з членів королівської сім'ї був ініціатором цих розмов, щоб не «нанести занадто великої шкоди родині».

Зазначимо, британський принц Гаррі і Меган Маркл таємно одружилися за три дні до офіційної церемонії.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Марк дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Уїнфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.