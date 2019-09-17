Коломойський накинув оком на «Енергоатом», – Кулик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кулик Фото: hvylya.net

Експерт зазначив, що Коломойський вже взяв під контроль державну компанію «Центренерго», яка через його «схеми» перетворилася на збиткове підприємство

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що під гаслом демонополізації бізнесмен Ігор Коломойський готує переділ ринку енергетики. Про це він написав у своєму матеріалі для інтернет-видання «Хвиля».

Експерт зазначив, що Коломойський вже взяв під контроль державну компанію «Центренерго», яка через його «схеми» перетворилася на збиткове підприємство. Але на цьому він не має наміру зупинятися та вже заговорив про демонополізацію ринку електроенергії.

«Найбільшою енергогенеруючою компанією України є НАЕК «Енергоатом», що виробляє 55% електроенергії в країні. Сукупно всі державні генеруючі компанії («Енергоатом», «Центренерго», «Укргідроенерго») контролюють близько 70% ринку виробництва електроенергії. Поки залишається загадкою, що саме Коломойський розуміє під «демонополізацією» - перерозподіл активів приватної генерації (ДТЕК, Донбасенерго, ТехНова) в рамках їх 30-відсоткової частки або розукрупнення державних підприємств?» - написав Кулик.

На його думку, перерозподіл активів приватної генерації - це банальне рейдерство, якщо ж мова йде про отримання бізнесменом контролю над «Енергоатомом», то це може мати серйозні наслідки для країни. Зокрема, приклад з «Центренерго», яка під керівництвом менеджменту Коломойського несе вже мільярдні збитки, це підтверджує.

«Країна, яка пережила Чорнобиль вельми сенситивна до ризиків, що породжується необережним поводженням з мирним атомом. Поки що ніхто не висловлював думки розчленовувати й приватизувати атомного монополіста. Але зміни в менеджменті можуть трапитися цілком. А як вміють працювати менеджери держкомпаній при «концептуальній» підтримці мільярдера, який вже добре витратився видно на прикладі «Центренерго», - зазначив Кулик.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн гривень з невідомої бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват». Причому «Центренерго» закуповує вугілля по 2 500 гривень/тонна, що значно вище ціни, що розрахована за формулою «Роттердам+», яка становить 1 740 гривень/тонна. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт/год) підприємствам, власником яких є Коломойський, в той час як собівартість електроенергії становить 1,9 грн кВт/год.

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк застерігав, що зловживання на користь Коломойського в «Центренерго», яких не помічають Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), призведуть до банкрутства держпідприємства. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді України тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу навколо «Центренерго».

Джерело: Українські новини