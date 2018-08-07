Скандальний виробник вакцин в КНР почав підробляти дані із 2014 року – ЗМІ



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Розслідування проводилося під егідою Державної Ради КНР

Китайське інформаційне агентство Xinhua повідомило про те, що компанія Changsheng Bio-technology Co Ltd почала підробляти дані про якість своїх вакцин для дітей із 2014 року. Саме ця компанія стала головним фігурантом скандалу, який охопив КНР в липні.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідні факти порушень виявило розслідування, яке проводилося під егідою Державної ради КНР. Так, Changsheng Bio-technology Co Ltd дозволяла собі змішувати різні партії вакцин, додаючи при цьому препарати, термін придатності яких закінчився.

Розслідування під егідою Державної ради КНР було спричинене хвилею протестів в країні на фоні виявлення неякісної вакцини проти сказу, а також вакцин для малих дітей.

Раніше повідомлялося, що Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками було введено тимчасову заборону на вакцину від дифтерії через повідомлення про летальний випадок після введення цього препарату.