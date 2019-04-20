  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Сьогодні суд може зняти Зеленського з виборів

    • Розсилка
    Кандидат в президенти Володимир Зеленський, 31 березня 2019 р. - Сьогодні суд може зняти Зеленського з виборів
    Кандидат в президенти Володимир Зеленський, 31 березня 2019 р.
    Фото: Станіслав Груздєв, Facebook

    Увечері суд розгляне позов про анулювання реєстрації Зеленського кандидатом в президенти

    У суботу, 20 квітня, ввечері шостий апеляційний суд Києва розгляне позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Андрій Хилько, який подав відповідний позов.

    Читайте також

    За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул. Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. Час початку 21:00, 20 квітня. На 20:30 адвокат призначив брифінг, щоб обговорити майбутній судовий процес з пресою.


    19_03

    Скриншот Facebook-сторінки Андрія Хилька

    Згідно з інформацією на сайті Судової влади України, справа №855/124/19 про визнання порушень у підкупі виборців та скасування рішення ЦВК № 153 від 30.01.2019 р. про реєстрацію кандидата Зеленського дійсно буде розглядатися сьогодні, 20 квітня у шостому апеляційному суді.

    22_08

    У коментарях до свого допису адвокат повідомив про отримання погроз на свою адресу і просить поліцію відреагувати на це.

    Читайте також
    Київ суд вибори Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ