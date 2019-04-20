Сьогодні суд може зняти Зеленського з виборів



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Кандидат в президенти Володимир Зеленський, 31 березня 2019 р. Фото: Станіслав Груздєв, Facebook

Увечері суд розгляне позов про анулювання реєстрації Зеленського кандидатом в президенти

У суботу, 20 квітня, ввечері шостий апеляційний суд Києва розгляне позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Андрій Хилько, який подав відповідний позов.

За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул. Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. Час початку 21:00, 20 квітня. На 20:30 адвокат призначив брифінг, щоб обговорити майбутній судовий процес з пресою.





Скриншот Facebook-сторінки Андрія Хилька

Згідно з інформацією на сайті Судової влади України, справа №855/124/19 про визнання порушень у підкупі виборців та скасування рішення ЦВК № 153 від 30.01.2019 р. про реєстрацію кандидата Зеленського дійсно буде розглядатися сьогодні, 20 квітня у шостому апеляційному суді.

У коментарях до свого допису адвокат повідомив про отримання погроз на свою адресу і просить поліцію відреагувати на це.