Дружина Скічка Юрушева розсекретила вагітність (фото)

Олександр молодший за Єлизавету на чотири роки

За словами Юрушевої, фото зроблено під час фотосесії для українського видання Vogue

Дружина колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Скічко, бізнес-леді Єлизавета Юрушева на своїй сторінці в Instagram розмістила знімок, який показує, що жінка чекає на дитину.

За словами Юрушевої, фото було зроблено під час фотосесії для української редакції Vogue. На інших знімках у цій посаді Юрушева показала сам журнал зі своїм інтерв'ю під заголовком «Діти – найкраще, що може статися у житті».

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Єлизаветі Юрушевій 34 роки, у неї є син та донька від попередніх стосунків. Перший чоловік Юрушевой – громадянин Австрії, Давид Конігсхофер, керуючий директор Української холдингової компанії Sawmill.

У 2017 році Єлизавета Юрушева вдруге вийшла заміж. Другим чоловіком став тоді ще телеведучий Олександр Скічко. Весілля проходило у Грузії. Олександр молодший за Єлизавету на чотири роки. Дітей у Скічка поки що немає.

Нещодавно, Скічко написав заяву на звільнення ще 28 січня.

Нагадаємо, Олександр Скічко був призначений на посаду голови облдержадміністрації рік тому, 29 січня. Своє перше інтерв’ю на посаді голови Черкаської ОДА Скічко дав «Главкому».

Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.

30-річний голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві.

Стрімкий злет молодого артиста у політиці злі язики пов'язують з персоною його тестя. Мова про одного з найбагатших людей країни – мільярдера Леоніда Юрушева.

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