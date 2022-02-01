Уряд у середу звільнить Скічка з посади голови Черкаської обладміністрації – джерело

30-річний голова Черкаської обладміністрації Олександр Скічко раніше отримав популярність як пародист, а потім телеведучий

Скічко сам вирішив залишити посаду голови Черкаської ОДА

Голова Черкаської Обласної державної адміністрації Олександр Скічко планує покинути свою посаду. Про це «Главкому» повідомили кілька джерел.

Зокрема, вони інформують, що Скічко написав заяву на звільнення ще у п’ятницю, 28 січня.

Протягом 2021 року неодноразово з’являлася неофіційна інформація щодо того, що Скічко може полишити посаду голови Черкаської ОДА. Його «сватали» у різні міністерства. Серед них – міністерство інфраструктури, міністерство культури та міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Щодо останнього, як повідомлялося, то проти його кандидатури виступив прем’єр Денис Шмигаль. У всіх випадках сам Скічко хотів отримати посаду міністра, проте це не відбулося.

Як написав колишній нардеп Борислав Береза, Скічко вже у п'ятницю «виставився за відхідний в ОДА і це наводить на думку, що все вже вирішено». Він наголошує, що Скічко «мріяв» про посаду міністра інфраструктури.

«Але життя-біль, і тепер він повертається під крило свого тестя. І йому, як голові ОДА, не доведеться займатися теробороною, планами мобілізації, забезпеченням розгортання оборонної інфраструктури. А ті ж злі язики, кажуть, що це основна причина бажання Скічка не працювати більше на державу», – повідомив Береза.

Нагадаємо, Олександр Скічко був призначений на посаду голови облдержадміністрації рік тому, 29 січня. Своє перше інтерв’ю на посаді голови Черкаської ОДА Скічко дав «Главкому».

Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область. Тепер владі доведеться шукати заміну цьому депутату, але повторні вибори на окрузі відбудуться не раніше осені.

30-річний голова Черкаської обладміністрації отримав популярність як пародист, а потім телеведучий. Піком його телевізійної кар’єри став міжнародний конкурс «Євробачення», який проходив у 2017 році в Києві.

Стрімкий злет молодого артиста у політиці злі язики пов'язують з персоною його тестя. Мова про одного з найбагатших людей країни – мільярдера Леоніда Юрушева.

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