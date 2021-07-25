Скільки грошей треба, щоб відкрити лавандову ферму (фото)

Досвідом відкриття такого бізнесу поділилася підприємиця з Рівненщини

Цього літа на Рівненщині, у селі Уїздці,запрацювала перша лавандова ферма під назвою «Лавандочка».

Ініціаторка створення ферми Тамара Горак ніколи не думала, що буде займатися сільським господарством. За освітою жінка педагог та журналіст. Її робота – це суцільний комп'ютер. Та сім’я надихнула Тамару на експеримент. Про це пише AgroPortal.ua.

«Кілька років тому мій син вступив до медичного університету Львова на спеціальність «промислова фармація». Але в ході навчання він зрозумів, що фармацевтом працювати не хоче, інша справа – розробка лікувальної продукції. І тут мені на очі потрапила публікація про лаванду, її властивості, застосування, переробку. Тоді ми із сином й вирішили спробувати себе у фермерстві», – розповідає Тамара Горак.

Її сім’я купила до гектара землі й посадила на них 15 тис.саджанців.

Інвестиції в лавандову ферму складають 500 тис. грн: гектар землі, саджанці, техніка, установка для виготовлення олії тощо.

Вирощувати лаванду можна з живців, шляхом поділу куща та з насіння. Останній варіант – найдорожчий, адже кілограм насіння лаванди коштує 94 тис. грн.

Всім, хто збирається садити лаванду чи для себе, чи в промислових масштабах, фермерка рекомендує робити це на осінь.

«Взимку лаванда спить, тобто її фактично садять в режимі «сплячки», і тоді в травні вона прокидається здоровою. Якщо ж садити весною, то кущі гірше приживаються і частіше хворіють», – ділиться досвідом вона.

Квітне лаванда тут уже другий сезон. «Минулого року рослини в червні почали різко цвісти, ми не були готові до цього. Тому швидко почали робити свіжі букети на продаж, потім сухоцвіти та подушечки саше. Загалом зібрали тоді вісім центнерів врожаю», – каже фермерка.

Цього року в родині хочуть виготовити ще й лавандову олію. «Ми купили спеціальну установку, яка за принципом роботи така ж, як і самогонний апарат. З трьох літрів гідролату виходить лише 10 мм олії. Загалом з гектару лаванди можна зібрати від 50-70 ц сировини і зробити до 100 л олії», – зазначає Тамара Горак.

А ще цього року лавандові поля вперше показали рівненчанам. «Ми не планували проводити тут фотосесії, але коли я побачила, які гарні та пишні кущі – просто стало шкода, що таку красу ніхто, крім нас, не бачить. Вхід на лавандове поле коштує 50 грн. Час перебування на полі обмежений – до трьох годин», – додає жінка.

Лаванда цвіте двічі на рік. Після першого цвітіння у червні-липні кущі потрібно зістригти до першого листочка, тоді за сприятливих погодних умов у вересні можна отримати другий врожай.

На лавандовій фермі працює вся родина Горак. Загалом намагаються обходитися власними силами, проте як ідуть дощі і поле інтенсивно заростає бур’янами, то, звичайно, наймають односельчан на роботу. Платять 300-500 грн за день.

Якщо професійно займатися лавандою, то можна заробити з 1 га близько 1 млн грн за рік.

«Я сама виросла в селі й знаю, як складно працювати на землі, а з лавандою – тим паче, адже кущ маленький і за неуважності можна його зірвати, то виходить те, що заплатила людині за день, те й зірвали», – розповідає Горак.

Але попри все, поля тут нічим не обробляють, працюють культиватором і сапами.

Від місцевої влади вже були пропозиції влаштувати тематичний фестиваль, проте Тамара Горак противниця цього. «Лаванда і масові гуляння в мене геть не асоціюються. Лаванда – це про спокій та релакс, саме це хочеться дарувати людям», – каже фермерка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині, у селі Соколове, розквітло лавандове поле. Це експериментальна ділянка площею пів гектара, де люди досліджували, як будуть рости кущі під крапельним поливом.

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