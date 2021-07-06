На Вінниччині буяє лавандове поле (фото)

Два роки тому Аліна та Володимир Білко засадили 60 соток землі лавандою

Неподалік від Вінниці у селі Ксаверівка розцвіло лавандове поле. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Білко.

Два роки тому Аліна та Володимир Білко засадили 60 соток землі лавандою. Цього року лаванда розцвіла на початку липня. Період цвітіння триватиме до 14 липня.

Вінничани можуть тут провести фотосесію. Для цього власники встановили вуличні меблі. На сторінці в Інстаграм вказано, що вартість фотосесії – 500 гривень за годину з групи у складі 5 осіб разом із фотографом.

«Як на мене самі смачні фото виходять зранку! Так, дійсно, ранком вставати лінь, але повірте, день який розпочався з такої краси та букету лавандового аромату обов'язково буде гарним! Та і не спекотно, чисте ранішнє повітря наповнить вас позитивом на цілий тиждень. Пропозиція обмежена в часі до 14 липня. Або ж будете чекати ще рік, коли ми знову зможемо запросити вас!?», – написав Володимир Білко та розмістив видовищні світлини.

На фотосесію рекомендують приїжджати вранці, поки не піднялось сонце, або ввечері.

Додамо, що 7 липня у селі Прислуч в Полонській громаді на Хмельниччині уперше відкривають лавандову плантацію, яка діятиме протягом трьох тижнів.

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