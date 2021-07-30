Українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото)

Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширюється

Українці, що мешкають у Туреччині або поїхали туди на відпочинок, поділилися своїми враженнями про пожежі, які охопили країну. Мешканка Манавгату Лілія Варега розповіла «Суспільному», що через пожежу була змушена залишити дім.

«Горимо, гасять потроху. Ми зараз в готелі, поїхали з дому», – зазначила жінка.

За словами Лілії, влада евакуювала 4 райони міста. Пожежі тривають у ще 5 провінціях. У регіоні наявні проблеми з електрикою та водопостачанням.

Інша мешканка Манавгату, Анжеліна Шахінер, розповіла, що її чоловік всю ніч чергував на балконі, щоб встигнути врятувати родину, якщо ситуація погіршиться.

«Наш будинок – у центрі Манавгату, але він ніби як в поглибленні, в низині. А вгорі у нас зробили дуже гарний парк, приголомшливий. І у нас з балкона видно цю гору. І ось коли ми вже побачили заграву, що вогонь підбирається... Ми бігом схопили речі, до машини – і поїхали. Дякувати богу, була траса відкрита. Зараз дорогу на Анталію перекрили, бо знову здійнявся вітер і є осередки займання. Дуже складно впоратися саме через вітер», – зазначила жінка.

За її словами, дорогу періодично перекривають, коли посилюється вогонь.

«Чоловік вчора з дітьми поїхав у магазин, а я лишилась вдома. І у мене був шоковий стан, бо вони довго не могли приїхати – на дорогах затори. Машини гальмували, бо було сильне задимлення. Через це перекривають траси, щоб не заважати пожежникам працювати. Гасять літаки і вертольоти. Але цього мало саме через те, що дуже спекотна погода», – пояснила Анжеліна.

Жінка розповіла, що через пожежі періодично зникало електропостачання. За словами Анжеліни, всі її знайомі вже залишили межі міста.

Українка Яна Коваленко, яка прилетіла на відпочинок до Мармарису 29 липня, зазначила, що з пляжу помітний стовп диму.

«Ми в провінції Мугла, у Мармарисі. Сьогодні прилетіли, зранку все було нормально. А після обіду тільки прийшли з пляжу – помітили великий стовп диму на горі, він дуже швидко поширювався. Пожежники на машинах та гелікоптерах стараються загасити, але все марно! Поки про евакуацію нам не повідомляли», – розповіла туристка.

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі. За офіційними даними, станом на вечір 29 липня загалом на узбережжі сталося 17 лісових пожеж, загинули троє людей, понад 60 отримали травми та опіки. За даними Міністерства закордонних справ, громадян України серед постраждалих немає.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.