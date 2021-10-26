Російські бойовики розгортають табори для вербування студентів на Донбасі

За ухилення від такого «призову» окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років

Окупанти планують примусово залучити на шестимісячні збори студентів вищих навчальних закладів

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати бойові можливості. Зокрема, бойовики розгортають табори для розміщення призовників на так званих зимових «військових зборах», повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«З 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори», – йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, окупанти планують примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів.

Так, за ухилення від такого «призову» окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Вчора на Донбасі підірвався український боєць, ще одного поранено внаслідок обстрілів.

Також повідомлялося, що напередодні прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні.

Тим часом пропагандистів телеканалу «Наш» вигнали з прифронтової Луганщини. Таке трапляється не вперше. Російських пропагандистів тепер ганяють практично у кожному місті, куди вони приїздять. Нещодавно у місті Первомайськ Миколаївської області, місцеві активісти завадили пропагандистам телеканалу «Наш».

Нагадаємо, вперше проросійських пропагандистів так виганяли із Жашкова. На Черкащині місцеві мешканці завадили журналістам пропагандистського телеканалу «Наш 365», що належить одіозному проросійському політику Євгену Мураєву, знімати програму.

Читайте також: