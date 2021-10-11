Ляшко знову згадав про корів. Скоро вибори? (фото)

Минулого року Олег Ляшко програв довибори на Чернігівщині. Тепер в нього з'явився новий шанс...

Лідер радикалів розпочав піаркампанію

Голова «Радикальної партії» та колишній нардеп Олег Ляшко почав знову активно піаритися. Традиційні меседжі про корів та українське село з'явилися саме в той момент, коли на Чернігівщині, звідки сам Ляшко, звільнився виборчий округ.

Нагадаємо, сьогодні поховали народного депутата Антона Полякова, який пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від округу на Чернігівщині. У той же час Ляшко не зміг пройти до цього скликання Ради ні на чергових виборах у 2019 році, ні на довиборах, які проводились на Чернігівщині минулого року. Лідер Радикальної партії балотувався у 208-му окрузі Чернігівської області. На ньому у 2019 році до Верховної Ради пройшов Валерій Давиденко, який 23 травня 2020 року був знайдений застреленим у своєму офісі у Києві.

Сьогодні ж Олег Ляшко відвідав приватне фермерське господарство в селі Мухівці, Немирівської територіальної громади.

«У цьому фермерському господарстві 80 корів. За останніх 10 років ні копійки державної підтримки. Де обіцяні мільярди гривень підтримки фермерам? На 100 тисяч гектарів орної землі – це єдина ферма, яка залишилася в цьому районі! У мене питання до тих, хто протягував закон про продаж земель: на кого працюють ці 100 тисяч гектарів землі? На чий добробут? Як Україна може відродити село і виробництво, коли тут немає корів?», – написав радикал на сторінці у Facebook.

Політик вважає, що єдиним шляхом, аби здолати бідність у країні, є відновлення виробництва. «А підвищення податків – це смерть виробництва. Проте ця влада цього не розуміє чи не хоче розуміти та затягує фермерам гайки, підвищуючи податки та забираючи у них землю», – сказав голова «Радикальної партії».

Нагадаємо, після смерті Полякова мають відбутися довибори у Верховну Раду.

Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії «Слуга народу» у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року «слуги народу» виключили його з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє».

До слова, Олег Ляшко з березня цього року спільно з радикалом Олегом Авер’яновим став співвласниками деревообробної компанії «Сінегрі», яка працює на «малій батьківщині» політика. Як повідомляють журналісти проєкту «Слідство.Інфо», у Верховній Раді Ляшко лобіював законопроєкт щодо запровадження заборони на вивезення необробленої деревини з України.