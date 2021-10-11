  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Найбільший учасник аграрного ринку України попався на оборудках у 500 млн грн

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія могла надавати податківцям фіктивні дані щодо сплати ПДВ - Найбільший учасник аграрного ринку України попався на оборудках у 500 млн грн
    Компанія могла надавати податківцям фіктивні дані щодо сплати ПДВ
    фото: static.ukrinform.com

    Корпорації закидають маніпуляції зі сплатою ПДВ

    Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби (ЦМУ ДПС) по роботі з великими платниками податків знайшло порушення Податкового кодексу України керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Про це повідомляє slovoidilo.ua.

    Унаслідок порушень завищено від’ємне значення різниці між сумою зобов’язання та сумою податкового кредиту майже на 507 млн грн. Це випливає з податкових повідомлень-рішень ЦМУ ДПС від 22 червня та 20 серпня 2021 року.

    У рішеннях ідеться про два звітних періоди, за які подано декларації: лютий і квітень 2021 року. Суми завищення становлять понад 236 млн та майже 271 млн відповідно.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Найбільший учасник аграрного ринку України попався на оборудках у 500 млн грн
    Найбільший учасник аграрного ринку України попався на оборудках у 500 млн грн

    Під час перевірки податківці дійшли висновку, що реальність проведення господарських операцій з деякими контрагентами, про які відзвітувала корпорація задля відшкодування ПДВ, не підтверджується.

    Нагадаємо, раніше столичні податківці за хабарі «не помітили» махінацій комерсантів на 2,5 млрд грн.

    Під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

    Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не «помічали» грубих порушень податкового законодавства.

    Читайте також:
    Теги: Суми податки ПДВ Державна податкова служба час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільший учасник аграрного ринку України попався на оборудках у 500 млн грн