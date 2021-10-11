Найбільший учасник аграрного ринку України попався на оборудках у 500 млн грн

Корпорації закидають маніпуляції зі сплатою ПДВ

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби (ЦМУ ДПС) по роботі з великими платниками податків знайшло порушення Податкового кодексу України керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Про це повідомляє slovoidilo.ua.

Унаслідок порушень завищено від’ємне значення різниці між сумою зобов’язання та сумою податкового кредиту майже на 507 млн грн. Це випливає з податкових повідомлень-рішень ЦМУ ДПС від 22 червня та 20 серпня 2021 року.

У рішеннях ідеться про два звітних періоди, за які подано декларації: лютий і квітень 2021 року. Суми завищення становлять понад 236 млн та майже 271 млн відповідно.

Під час перевірки податківці дійшли висновку, що реальність проведення господарських операцій з деякими контрагентами, про які відзвітувала корпорація задля відшкодування ПДВ, не підтверджується.

Нагадаємо, раніше столичні податківці за хабарі «не помітили» махінацій комерсантів на 2,5 млрд грн.

Під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не «помічали» грубих порушень податкового законодавства.

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