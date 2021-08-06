ЗМІ дізналися про новий бізнес Олега Ляшка (відео)

Як з’ясували журналісти, з березня цього року Ляшко став співвласником компанії, яка працює на його «малій батьківщині»

Голова «Радикальної партії» та колишній народний депутат Олег Ляшко став співвласником деревообробної компанії «Сінегрі». Як повідомляють журналісти проєкту «Слідство.Інфо», у Верховній Раді Ляшко лобіював законопроєкт щодо запровадження заборони на вивезення необробленої деревини з України.

Як з’ясували журналісти, з березня цього року Ляшко спільно з радикалом Олегом Авер’яновим є співвласниками компанії «Сінегрі», яка працює на «малій батьківщині» Ляшка – Чернігівщині.

За інформацією митної служби, яку розслідувачі отримали з власних джерел, компанія успішно експортує свої товари. Зокрема, у 2019-2020 роках «Сінегрі» вивезла за кордон 595 тонн різної продукції – переважно деревини, а також цвяхів, гвинтів, необробленого волокна. Журналісти також дізналися, що фірма виробляє дерев’яні будинки та столярні вироби.

Водночас у 2015 році Верховна Рада запровадила 10-річну заборону на вивезення необробленої деревини з України. Одним з авторів законопроєкту був Ляшко, який переконував у потребі його запровадження. Це, на його думку, мало б поліпшити умови для вітчизняного бізнесу та збільшити кількість інвестицій. На момент ухвалення мораторію Ляшко був народним депутатом.

Крім того, редакція виявила ще щонайменше дві компанії, що можуть бути пов’язані з новим бізнесом екснардепа – «Брус Майстер» та «Маркет Ліс».

Обидві зареєстровані за тією ж адресою, що й «Сінегрі» – у будівлі в селі Новий Білоус, що поблизу Чернігова. Але «Брус Майстер» збанкрутував у 2019 році, а якраз перед цим устиг продати свої автівки фірмі «Сінегрі».

ЗМІ зазначає, що обидві компанії Ляшко відвідував як народний депутат. На зустрічах з колективами політик говорив про те, наскільки важлива заборона на вивезення лісу, і як вона допомагає цим компаніям.

Натомість зараз Ляшко не згоден, що міг просувати їхні інтереси.

«Мораторій на вивезення необробленої деревини – не в моїх власних чи членів «Радикальної партії» приватних інтересах, а в інтересах України, розвитку вітчизняної економіки та зменшення безробіття українців», – сказав він у коментарі журналістам.