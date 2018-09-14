Єпископ Солсберійський не вірить, що Петров і Боширов відвідували собор



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Олександр Петров і Руслан Боширов

Єпископ зазначив, що заяви росіян неправдоподібні

Єпископ Солсберійський Ніколас Хольтем cумнівається, що підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки громадяни РФ Олександр Петров і Руслан Боширов справді відвідували собор у Солсбері.

Про це він заявив в ефірі BBC Radio 4, повідомляє The Telegraph.

«Це все не здається правдоподібним, чи не так?» - зазначив єпископ, коментуючи заяви Петрова і Боширова в інтерв'ю прокремлівському телеканалу RT.

«У нас немає жодних даних, які б дозволили провести їхній зв'язок з собором. Думаю, у інших таких даних теж немає. Немає жодного способу довести це», - сказав єпископ, відповідаючи на запитання, чи є записи з камер спостереження на підтвердження відвідин росіянами собору у Солсбері.

«Шкода, що вони не затрималися в місті на довше, де могли б вивчити собор і побачити будівлю, яка призначена для Господньої любові, і в якій відбуваються регулярні молитви для піднесення наших сердець. Тут є найвищий шпиль і зберігається копія Великої хартії вольностей, що стосується верховенства права. Здається, вони не бачили нічого з цього, чи не так?» - зауважив Хольтем.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Джерело: Європейська правда