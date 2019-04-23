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    Слідчі ДБР оголосили екс-главі Держслужби у справах ветеранів підозру у розтраті 22 млн грн

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    Слідчі ДБР оголосили екс-главі Держслужби у справах ветеранів підозру у розтраті 22 млн грн
    Фото: dbr.gov.ua

    Зазначимо, що з вересня 2014 року по червень 2017-го посаду голови Держслужби у справах ветеранів займав Артур Дерев’янко

    Державне бюро розслідувань оголосило колишньому керівнику Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО підозру у сприянні розкраданню 22 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

    Слідчі теруправління ДБР у місті Києві оголосили підозру за частиною 2 статті 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

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    За даними ДБР, у 2015 році Держслужба у справах ветеранів уклала договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

    Керівники цих суб’єктів господарювання надали завідомо неправомірні відомості щодо наданих послуг, аби заволодіти бюджетними коштами.

    Фото: dbr.gov.ua
    Фото: dbr.gov.ua

    «Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг. За даними слідства, колишній голова Держслужби у справах ветеранів, проявляючи службову недбалість, не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх», - йдеться у повідомленні.

    Фото: dbr.gov.ua
    Фото: dbr.gov.ua

    Таким чином, підозрюваний сприяв привласненню бюджетних коштів на понад 22 мільйони гривень.

    Слідчі ДБР провели обшуки вдома у екс-глави відомства. Також вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

    Зазначимо, що з вересня 2014 року по червень 2017-го посаду голови Держслужби у справах ветеранів займав Артур Дерев’янко.

     

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