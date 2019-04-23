Слідчі ДБР оголосили екс-главі Держслужби у справах ветеранів підозру у розтраті 22 млн грн
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Зазначимо, що з вересня 2014 року по червень 2017-го посаду голови Держслужби у справах ветеранів займав Артур Дерев’янко
Державне бюро розслідувань оголосило колишньому керівнику Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО підозру у сприянні розкраданню 22 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це повідомили в прес-службі ДБР.
Слідчі теруправління ДБР у місті Києві оголосили підозру за частиною 2 статті 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.
За даними ДБР, у 2015 році Держслужба у справах ветеранів уклала договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.
Керівники цих суб’єктів господарювання надали завідомо неправомірні відомості щодо наданих послуг, аби заволодіти бюджетними коштами.
«Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг. За даними слідства, колишній голова Держслужби у справах ветеранів, проявляючи службову недбалість, не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх», - йдеться у повідомленні.
Таким чином, підозрюваний сприяв привласненню бюджетних коштів на понад 22 мільйони гривень.
Слідчі ДБР провели обшуки вдома у екс-глави відомства. Також вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
Зазначимо, що з вересня 2014 року по червень 2017-го посаду голови Держслужби у справах ветеранів займав Артур Дерев’янко.