Словаччина змінила правила в'їзду: що треба знати українцям



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Тепер для в'їзду до Словаччини іноземцям потрібно підтвердження реєстрації

Словаччина змінила правила в'їзду для іноземців в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Із 8 години ранку 1 вересня за київським часом при перетині кордону людям, які направляються до Словаччини з України, вимагатимуть підтвердження реєстрації на сайті korona.gov.sk.

Підтвердження надсилають на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Нагадаємо, 30 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн червоної зони, після повернення з яких потрібно зробити ПЛР-тест на коронавірус або пройти самоізоляцію. Словаччина перебуває у зеленій зоні.

Станом на 28 серпня для українців відкриті кордони 45 країн, зокрема Хорватії, Туреччини, Албанії, Мексики, Єгипту, Мальдів і ОАЕ. Повний список країн можна подивитися на інтерактивній мапі Міністерства охорони здоров'я України.

Також нагадаємо, що Угорщина з 1 вересня дозволить транзит для українців, але діятиме низка вимог.