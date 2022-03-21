Словенія повертає свою дипмісію до Києва

Словенія повертає своє посольство до Києва

Словенські дипломати самі висловили бажання повернутися до роботи в Україні

Дипломатична місія Словенії в Україні має намір повернутися до Києва. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

Очільник уряду повідомив, що співробітники самі звернулися з ініціативою повернутися до роботи в Києві.

Дипмісія Словенії готується повернутися до роботи у Києві

Як повідомлялося раніше, ряд західних посольств переніс свої місії до Львова. Працівники інших виїхали з України.

Раніше ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.