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    Словенія повертає свою дипмісію до Києва

    Словенія повертає своє посольство до Києва - Словенія повертає свою дипмісію до Києва
    Словенія повертає своє посольство до Києва
    Фото: Reuters

    Словенські дипломати самі висловили бажання повернутися до роботи в Україні

    Дипломатична місія Словенії в Україні має намір повернутися до Києва. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

    Очільник уряду повідомив, що співробітники самі звернулися з ініціативою повернутися до роботи в Києві.

    Дипмісія Словенії готується повернутися до роботи у Києві

    Дипмісія Словенії готується повернутися до роботи у Києві

    Як повідомлялося раніше, ряд західних посольств переніс свої місії до Львова. Працівники інших виїхали з України.

    Раніше ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

    Теги: росія окупанти війна Україна Словенія окупація #stoprussia
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    Словенія повертає свою дипмісію до Києва