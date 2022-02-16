Ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва

«Ми маємо справу з «афганським синдромом»

Західні країни поспішили евакуювати своїх послів та військових через досвід в Афганістані. Про це директор центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко розповів в інтерв'ю «Главкому».

Сполучені Штати Америки тимчасово перенесли своє посольство з Києва до Львова. За словами Огризка, такий стан справ може свідчити про ситуацію, яка раніше трапилася з Афганістаном, тоді західні країни виявилися неготовими до такого повороту подій.

«Думаю, ми маємо справу з «афганським синдромом». Згадаймо, що ситуація в Афганістані минулого року була абсолютно безпорадною для американців і західних країн. І вони бояться опинитися вдруге в такій самій ситуації. Хоча, з політичної точки зору, це неправильний хід, але ми не можемо вказувати американцям чи британцям, як діяти в тій чи іншій ситуаціях», – сказав Огризко.

Також він вважає, що президент Росії Володимир Путін не вводитиме війська на територію України, оскільки це може призвести до розпаду самої Російської Федерації.

«На мою думку, Путін не ризикне напасти, якщо у нього ще залишились елементи здорового глузду. Адже початок широкомасштабної війни проти України означатиме початок розпаду самої Російської Федерації. І він це прекрасно знає», – підкреслив Огризко.

Нагадаємо, співробітники посольства США у Києві разом із почесною вартою спустили прапор Сполучених Штатів Америки.

Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.

14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.