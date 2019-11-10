«Слуга народу» братиме участь у виборах в усі об'єднані територіальні громади у грудні



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Наступний з’їзд політсили вирішили провести не пізніше, ніж до 15 лютого

«Слуги народу» прийняли рішення про про участь у виборах в усі об'єднані територіальні громади (ОТГ) 22 і 29 грудня, передає кореспондент «Главкома».

Наступний з’їзд політсили вирішили провести не пізніше, ніж до 15 лютого. Про це на з'їзді партії повідомив її лідер, перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

«Організаційний комітет пропонує провести з'їзд в два етапи. Перший етап сьогодні проходить, другий етап - не пізніше ніж 15 лютого», - сказав він.

«Слуга народу» має намір провести з'їзд у два етапи з метою кращої підготовки до місцевих виборів у 2020 році.

Корнієнко зазначив, що до другого етапу партія підготує проєкт нового статуту.

Як повідомлялось, головою партії став перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Новий очільник політсили анонсував черговий «Трускавець»: виїзний навчальний семінар. У залі хтось запитав, в Єгипет? Він відповів: «в Єгипет, в Буковель ... Кудись буде».

Корнієнко також анонсував нових партійців у фракції.

«У нас в сумі не більше сорока членів партії було (у фракції, – «Главком»). Зараз ми ще тридцять приймемо - вже буде 70, і так поступово будемо підтягувати», - зазначив він.

«Слуга народу» 10 листопада проводила партійний з'їзд, на який зібралися біля 500 учасників. Він проходив у Києві у конгресно-виставковому центрі «Парковий».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня цього року перші місцеві вибори у 86 ОТГ. 22 грудня перші місцеві вибори пройдуть в одній міській, 16 селищних і 69 сільських ОТГ. Виборчий процес починається 2 листопада.