«Слуга народу» веде на місцеві вибори понад 30 тис. кандидатів в усіх регіонах України



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Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня

Серед кандидатів у депутати від «Слуги народу» жінки становлять 41,3%

Партія «Слуга народу» зареєструвала понад 30 тисяч кандидатів у депутати до місцевих рад, а також мерів і голів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в усіх регіонах України. Про це повідомляє пресслужба партії.

Як зазначено в пресрелізі, висунута кількість претендентів становить 73% від максимально можливої кількості.

«У депутати 1087 місцевих рад від партії йде 31 тис. 527 кандидатів. Із них в обласні ради - 1583, у районні ради - 5268, міські - 10340, сільські та селищні ради - 6766 і 7570 кандидатів відповідно. У мери міст, сіл і селищ йдуть 952 кандидати від «Слуги народу». З них 280 претендентів на пости градоначальників, 313 кандидатів від партії балотуються на голів селищ, ще 359 беруть участь у виборах сільських голів», – повідомили «слуги народу».

Зазначається, що серед кандидатів у депутати від «Слуги народу» жінки становлять 41,3%, серед претендентів у мери, на посаду селищного або сільського голови ця цифра становить 30,7%.

Також у «Слузі народу» інформують, що кандидати в депутати віком 18-35 років становлять 29,5% від загальної кількості, 36-55 років - 55,51%, 56 років і старше - 11,99%. Претенденти на посади мерів, сільських і селищних голів віком 18-35 років становлять 21,08% від загальної кількості, 36-55 років - 68,42%, 56 років і старше - 10,5%.

Як повідомили в партії, в професійному розрізі кандидати від «Слуги народу» розподілилися у такий спосіб:

представники сфери освіти - 18,5%, громадські діячі - 16%, підприємці - 10,9%, юристи - 9,4%, медики - 9,2%, управлінці - 9,2%, держслужбовці - 8,9%, економісти - 8,1% і робітники - 8%.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.