Експосол Стівен Пайфер та економіст Тімоті Еш застерегли Зеленського від політичного переслідування Порошенка



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Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента виглядає не добре для України часів Зеленського, - Пайфер

Переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського, - британський економіст

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав президенту Володимиру Зеленському, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Таким чином він прокоментував у Твіттері інтерв’ю п’ятого президента Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Джони Фішера.

«Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента Тимошенко виглядає не добре для України часів Зеленського», - написав Пайфер.

Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського.

«Як зазначено в сюжеті, обвинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського та його адміністрацію. Не краще за обвинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, що було визнано політично вмотивованим», - пише у Твіттері Тімоті Еш.

Нагадаємо, раніше у Європарламенті застерегли Зеленського від зловживання судовою системою для політичного переслідування Порошенка.

Нагадаємо, 1 липня близько 10 тисяч людей з усіх регіонів України вийшли під стіни Печерського суду, щоб підтримати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Напередодні Порошенко назвав порушення справ проти себе наслідком фобій Зеленського.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

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