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    Суспільство

    Експосол Стівен Пайфер та економіст Тімоті Еш застерегли Зеленського від політичного переслідування Порошенка

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    Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув&rsquo;язнення свого політичного опонента&nbsp;виглядає не добре для України часів Зеленського, - Пайфер - Експосол Стівен Пайфер та економіст Тімоті Еш застерегли Зеленського від політичного переслідування Порошенка
    Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента виглядає не добре для України часів Зеленського, - Пайфер

    Переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського, - британський економіст

    Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав президенту Володимиру Зеленському, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

    Таким чином він прокоментував у Твіттері інтерв’ю п’ятого президента Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Джони Фішера.

    «Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента Тимошенко виглядає не добре для України часів Зеленського», - написав Пайфер.

    Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського.

    «Як зазначено в сюжеті, обвинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського та його адміністрацію. Не краще за обвинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, що було визнано політично вмотивованим», - пише у Твіттері Тімоті Еш.

    Нагадаємо, раніше у Європарламенті застерегли Зеленського від зловживання судовою системою для політичного переслідування Порошенка.

    Нагадаємо, 1 липня близько 10 тисяч людей з усіх регіонів України вийшли під стіни Печерського суду, щоб підтримати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

    Напередодні Порошенко назвав порушення справ проти себе наслідком фобій Зеленського.

    10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

    Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

    Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка

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