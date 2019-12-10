«Слуга народу» вирішує питання, чи знімати недоторканість з Порошенка



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18 листопада Державне бюро розслідувань передало підозру Петру Порошенку в Генпрокуратуру й просить зняти недоторканість

Олександр Дубінський оприлюднив «головну новину дня», проте ніяких подробиць не повідомив

«Слуги народу» зараз проводять внутрішнє голосування за зняття недоторканості з лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Про це написав нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський у Twitter.

«І, напевно, головна новина дня. Слуги зараз проводять внутрішнє голосування за зняття недоторканості з Порошенка», - зазначив він.

Інших подробиць нардеп не вказав.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

11 червня новообраний президент Володимир Зеленський скасував укази п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя (ВРП) Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

Про це йдеться в указах президента №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів, які видав Петро Порошенко 13 травня 2019 року (№217 і №218).

Іншим указом №357/2019 Зеленський оголосив відкритий конкурс з добору кандидатів в члени Вищої ради правосуддя по квоті президента.

Вища рада правосуддя, серед іншого, вносить подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення про звільнення судді з посади, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою. ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких двох призначає президент.