«Слуга народу»: юридичного механізму швидкого звільнення Ситника не існує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор НАБУ Артем Ситник

Проєкт постанови про недовіру Ситнику, під яким збирають підписи народні депутати, «не є грамотним з юридичної точки зору», заявив заступник голови фракції «Слуга народу»

Юридичного механізму швидкого звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника наразі не існує.

Про це заявив перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Зараз немає юридичного механізму, як це зробити швидко. Треба або йти шляхом аудиту, або вносити зміни до закону. Зараз розглядаються, опрацьовуються всі варіанти», - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що проєкт постанови про недовіру Ситнику, під яким збирають підписи народні депутати, не є грамотним з юридичної точки зору, але політично має право на існування.

«Вчора були запитання з боку депутатів щодо його ефективності, щодо його (Ситника - ред.) звіту. Я думаю, що, в принципі, є збір підписів щодо постанови про недовіру, яка юридично не «чиста», але політично вона має право на існування. Будемо дивитися», - сказав Корнієнко.

Напередодні директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його звільнення хоче певний олігарх, який не бажає завершення деяких розслідувань.

Раніше євродепутати розкритикували «атаки» на НАБУ і вплив Коломойського на політиків.

Як повідомлялось, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань звинувачує Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства «Поліське - Сарни» в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

Нагадаємо, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.

Джерело: Укрінформ