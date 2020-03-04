Ситник натякнув, хто хоче його звільнення



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Директор НАБУ Артем Ситник

Ну думку директора НАБУ, його звільнення домагається олігарх, який зараз перебуває за кордоном та який викрав 1 млрд 200 млн гривень

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його звільнення хоче певний олігарх, який не бажає завершення деяких розслідувань.

Про це Ситник заявив під час звіту керівників правоохоронних відомств у Верховній Раді.

«Біля парламенту стоять фури, стоять люди, які оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля уряду. Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Який олігарх організовує збір підписів у парламенті», - зазначив очільник НАБУ.

Також директор НАБУ розказав, що справи ПриватБанку зараз перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

Згодом Ситник розповів про справу «Укрнафти». За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, в тому числі, стосовно високопосадовців.

Напередодні євродепутати розкритикували «атаки» на НАБУ і вплив Коломойського на політиків.

Як повідомлялось, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань звинувачує Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства «Поліське - Сарни» в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

Нагадаємо, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.