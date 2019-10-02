Палатний закликав Раду підтримати кредитування молоді: Не надвелика сума, яка здатна дати надвеликий ефект



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Артур Палатний відстоював державне фінансування житлового кредитування молоді протягом двох скликань

Комітет з питань молоді запропонував закласти у бюджеті на 2020 рік 500 млн грн для молодіжного кредитування - Палатний

Колишній народний депутат, який очолював парламентський комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний закликав народних депутатів підтримати нову бюджетну програму для пільгового довгострокового державного кредитування молоді на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Про це він написав у telegram-каналі.

Палатний зазначив, що комітет з питань молоді і спорту подав свої пропозиції до проекту Держбюджета на 2020 рік щодо фінансування програми молодіжного кредитування в обсязі 500 млн грн., після розгляду бюджетним комітетом пропозицію внесуть на голосування до сесійної зали.

«Це не надвелика сума, що здатна дати надвеликий ефект. Без перебільшення скажу, що це ціна інвестиції в майбутнє. Адже за статистикою, саме складнощі у придбанні житла входять до топ-причин, через які молодь хоче їхати у пошуках кращої долі за кордон», — написав Палатний.

Політик відстоював державне фінансування житлового кредитування молоді протягом двох скликань поспіль, коли очолював Комітет ВРУ з питань молоді та спорту.

На початку 2019 року Палатний оголосив старт Всеукраїнської кампанії #житломолоді. Протягом шести місяців збирали звернення від молодих сімей. Після систематизації тисяч звернень, комітет передав пропозиції до Кабміну з проханням передбачити кошти на відновлення відповідної держпрограми.

«Доступне житло молоді — обов’язок держави, і я робитиму все, аби держава його нарешті почала виконувати. Бо тільки тоді у нас буде майбутнє сильної та успішної країни», - написав палатний.