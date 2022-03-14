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    Депутатка зі «слуг» хоче дозволити роботодавцям призупиняти виплати зарплат працівникам через воєнні дії

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Депутатка зі «слуг» хоче дозволити роботодавцям призупиняти виплати зарплат працівникам через воєнні дії
    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Керівниця парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів написала спеціальний закон

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» і керівниця парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пропонує ухвалити закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідний проєкт політикиня зареєструвала у Раді 14 березня, передає «Главком».

    Згідно з текстом законопроєкту, пропонується запровадити особливі трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами на період дії воєнного стану.

    Зокрема передбачається:

    • можливість встановлення умови про випробування для будь-якої категорії працівників;
    • укладення з новими працівниками строкових трудових договорів на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника;
    • розірвання трудового договору з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням у результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства із попередженням працівника не пізніше, ніж за 10 днів із виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
    • надання роботодавцю права на призупинення виплати заробітної плати у разі неможливості її виплати через воєнні дії до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність тощо.

    «Прийняття законопроєкту створить умови для належного функціонування підприємств та установ в умовах воєнного часу, шляхом дерегуляції окремих умов трудових відносин, оперативного залучення працівників до виконання роботи, усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили», – сказано у пояснювальній записці.

    Також у законопроєкті наводиться важлива статистика: за дні війни лише Укрзалізниця вивезла з території бойових дій понад 2 млн осіб. Близько 1,7 млн осіб тимчасово отримали притулок в країнах ЄС.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: ЄС Укрзалізниця закон
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    Депутатка зі «слуг» хоче дозволити роботодавцям призупиняти виплати зарплат працівникам через воєнні дії