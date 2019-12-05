«Слуги народу» Бужанський та Лерос побилися у Раді через жінку



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Гео Лерос і Максим Бужанський Колаж: УНІАН

Згодом з'ясувалося, що бійка між Максимом Бужанським та Гео Леросом сталася через їхню колегу - депутатку Ірину Верещук

Під час засідання Верховної Ради в залі парламенту сталася перша бійка між депутатами «Слуги народу» - Максимом Бужанським та Гео Леросом.

Першою про це у своєму Facebook розповіла представниця «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. За її словами, ініціатором бійки начебто був Бужанський, який прийшов до Лероса і затяг його за колони в залі.

«Нашим депутатам прийшлося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектору», - каже пані Геращенко.

За її словами, депутати від ЄС хотіли звернутися до регламентного комітету з вимогою відсторонити Бужанського від засідань, проте Дмитро Разумков не надав їм слова.

Сам Разумков закликав депутатів заспокоїтися. «Припиніть бійку і займіть свої місця. Як в дитячому садочку, дорослі ж люди», - сказав спікер.

Бійка відбувалася за колоною

Згодом з'ясувалося, що бійка між Бужанським та Леросом сталася через їхню колегу - депутатку від «Слуги народу» Ірину Верещук. Про це сама вона розповіла у розмові з журналістами.

«Зворушена і вражена нашими чоловіками з фракції «Слуга народу», котрі не терпітимуть, коли над жінкою хтось в такий спосіб намагається вивищитися», - сказала Верещук.

За її словами, під час листування у внутрішньому чаті фракції Лерос відповів їй у грубій формі, вживаючи нецензурну лексику. Його попросили вибачитися, він відмовив, й зрештою за депутатку вступився Макс Бужанський.

При цьому пані Верещук не уточнила, що саме обговорювали депутати у месенджері.

Голова партії «Слуга народу» і перший заступник голови цієї фракції Олександр Корнієнко так прокоментував сьогоднішній інцидент: «Чоловіки можуть з'ясовувати стосунки по-різному. Головне, що вони не били жінок».

Гео Лерос, у свою чергу, заявив журналістам, що не ображав пані Верещук.

«Якщо Ірина Верещук вважає, що вона була ображена, то нехай вона покаже, де і як її образили. І якщо громадськість вирішить, що Гео Лерос все-таки покидьок, винен і образив її, я вибачуся перед нею публічно. Але нехай вона це розкаже і покаже, а не просто розповідає, яка вона нещасна і який Гео Лерос поганий».

За словами Лероса, у внутрішньому чаті фракції йшов діалог про певні публічні заяви пані Верещук.

До свого обрання до Верховної Ради Гео Лерос був відомий як режисер та куратор арт-проектів. Він, зокрема, брав участь у створенні десятків муралів у країні. Лерос також фігурував у скандалі, пов'язаному із нібито розтратою бюджетних коштів, які виділялися на створення муралів.

Максима Бужанського до походу у політику в Україні знали як блогера та публіциста. У соцмережах його нерідко звинувачують у проросійських поглядах, сам він це заперечує.

Незабаром після обрання до Верховної Ради Бужанський втрапив у скандал, коли обізвав журналістку видання «Новое время» Ольгу Духніч «тупою вівцею» - після того, як вона назвала його «ностальгуючим за СРСР і часами Віктора Януковича».