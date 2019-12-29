«Слуги народу» пропонують Раді виділити на голосування один день на тиждень



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Авторами законопроєкту стала група депутатів Верховної Ради на чолі з лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією

Законопроєкт передбачає, що по вівторках і середах парламент буде обговорювати проєкти законів, а в четвер - голосувати

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №2691 про єдиний день для голосувань за законопроєкти.

Його авторами стала група депутатів Верховної Ради на чолі з лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Законопроєкт передбачає, що по вівторках і середах парламент буде обговорювати проєкти законів, а в четвер - голосувати (в тому числі щодо правок). У п'ятницю будуть проводити годину запитань до уряду, оголошувати запити, обговорювати законопроєкти і слухати виступи депутатів «з різних питань».

Також пропонується скасувати необхідність голосувати за включення до порядку денного законопроєктів, визначених президентом як невідкладні. Підписання таких законопроєктів не можна буде зупинити без підписів 45 народних депутатів. Невідкладні президентські законопроєкти будуть розглядатися не тільки позачергово, як зараз, але ще і за скороченою процедурою.

Також законопроєкт «слуг народу» забороняє внесення ідентичних пропозицій і правок. В порівняльну таблицю їх будуть вносити як одну правку.