«Слуги народу» у жовтні переоберуть лідера партії



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Попередній з'їзд «Слуги народу» проходив 9 червня у ботанічному саду імені Гришка у Києві Фото: Главком

Глава партії «Слуга народу» хоче скласти повноваження

Партія «Слуга народу» у кінці жовтня збереться на з'їзд, серед запланованих питань - зміна очільника партії.

Про це повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«У кінці жовтня буде з'їзд. Накопичилися питання різні, які потрібно терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії», - розповів він.

Крім того, за словами Корнієнка, планують удосконалити статут партії.

Зазначимо, що попередній з'їзд «Слуги народу» проходив 9 червня у ботанічному саду імені Гришка у Києві.

Нагадаємо, керівником партії «Слуга народу» є нинішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, а голова фракції «Слуга народу» в парламенті - Давид Арахамія.