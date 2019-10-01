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    «Слуги народу» у жовтні переоберуть лідера партії

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    Попередній&nbsp;з'їзд &laquo;Слуги народу&raquo; проходив 9 червня у ботанічному саду імені Гришка у Києві - «Слуги народу» у жовтні переоберуть лідера партії
    Попередній з'їзд «Слуги народу» проходив 9 червня у ботанічному саду імені Гришка у Києві
    Фото: Главком

    Глава партії «Слуга народу» хоче скласти повноваження

    Партія «Слуга народу» у кінці жовтня збереться на з'їзд, серед запланованих питань - зміна очільника партії.

    Про це повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    «У кінці жовтня буде з'їзд. Накопичилися питання різні, які потрібно терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії», - розповів він.

    Крім того, за словами Корнієнка, планують удосконалити статут партії.

    Зазначимо, що попередній з'їзд «Слуги народу» проходив 9 червня у ботанічному саду імені Гришка у Києві.

    Нагадаємо, керівником партії «Слуга народу» є нинішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, а голова фракції «Слуга народу» в парламенті - Давид Арахамія.

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