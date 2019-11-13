Держава купить службові квартири для 35 суддів Вищого антикорупційного суду



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Наразі ще не визначено, в яких районах або житлових комплексах будуть придбані службові квартири для суддів

На придбання службових квартир для суддів Вищого антикорупційного суду виділено 65,5 млн грн

Для 35 суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) придбають службові квартири по 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

«На придбання службових квартир для суддів Вищого антикорупційного суду виділено 65,5 млн грн. Відповідне рішення 8 жовтня було прийнято на зборах суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС», - пише видання.

У ВАКС повідомили, що 45 379 000 дол. виділено на купівлю службових квартир для суддів першої інстанції Антикорупційного суду, а ще 20 077,600 грн піде на придбання службового житла для суддів АП ВАКС. Рішенням зборів суддів максимально можлива вартість, за якою передбачається придбати квартири, становить 2,5 млн грн за квартиру.

За даними суду, в службовому житлі в даний час потребують 35 суддів (всого -38) ВАКС і Апеляційної палати ВАКС. Кошти на закупівлю квадратних метрів раніше були виділені з бюджету за кодом економічної класифікації видатків «Капітальне будівництво (придбання) житла».

Наразі ще не визначено, в яких районах або житлових комплексах будуть придбані службові квартири. Також немає ще інформації і щодо площі квартир, які мають намір закупити.

Службове житло суддів, згідно зі ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд», підлягає цілодобовій охороні при наявності відповідної заяви судді.

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