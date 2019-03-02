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    Смертельне ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури

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    Смертельне ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури
    Фото прес-служби Нацполіції

    У Миколаївській області сталася аварія. Загинули три людини

    У Миколаївській області вночі 2 березня, близько 1:45, зіткнулися дві фури - Mercedes та DAF. Внаслідок зіткнення загинуло 3 людини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.

    Смертельна аварія сталася на трасі «Київ – Одеса» поблизу села Курячі Лози Кривоозерського району. За інформацією правоохоронців, фури їхали в попутному напрямку і рухалися в суміжних смугах.

    Водій вантажівки Mercedes не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та зіткнувся з фурою DAF. За кермом другої машини знаходився 44-річний чоловік, а в першій - водій і два пасажири.

    Внаслідок зіткнення 2 пасажири та водій фури Mercedes загинули. На місце події приїхали співробітники поліції і рятувальники. Подію кваліфікували за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людей».

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