Смертельне ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури



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Фото прес-служби Нацполіції

У Миколаївській області сталася аварія. Загинули три людини

У Миколаївській області вночі 2 березня, близько 1:45, зіткнулися дві фури - Mercedes та DAF. Внаслідок зіткнення загинуло 3 людини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.

Смертельна аварія сталася на трасі «Київ – Одеса» поблизу села Курячі Лози Кривоозерського району. За інформацією правоохоронців, фури їхали в попутному напрямку і рухалися в суміжних смугах.

Водій вантажівки Mercedes не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та зіткнувся з фурою DAF. За кермом другої машини знаходився 44-річний чоловік, а в першій - водій і два пасажири.

Внаслідок зіткнення 2 пасажири та водій фури Mercedes загинули. На місце події приїхали співробітники поліції і рятувальники. Подію кваліфікували за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людей».