Смертельну пожежу у Нью-Йорку спровокував трирічний хлопчик

Трирічний хлопчик випадково запалив вогонь під час ігор з плитою

Слідчі Нью-Йорка вважають, що пожежа у Бронксі, внаслідок якої загинули 12 людей, могла бути спричинена дітьми, які «гралися з плитою». Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву влади. Зазначається, що трирічний хлопчик випадково запалив вогонь. За словами поліцейського, коли матір дитини тікала від пожежі, вона залишила



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Пожежа у Бронксі

Трирічний хлопчик випадково запалив вогонь під час ігор з плитою

Слідчі Нью-Йорка вважають, що пожежа у Бронксі, внаслідок якої загинули 12 людей, могла бути спричинена дітьми, які «гралися з плитою».

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву влади.

Зазначається, що трирічний хлопчик випадково запалив вогонь.

За словами поліцейського, коли матір дитини тікала від пожежі, вона залишила відчиненими двері з квартири до загального коридору багатоквартирного будинку. Це дозволило вогню швидко поширитися - сходовий майданчик у цьому випадку спрацював як «димар».

Нагадаємо, в одному зі спальних районів Нью-Йорка Бронксі в ніч проти п’ятниці спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули 12 людей, серед яких є діти.

Пожежна служба Нью-Йорка повідомляла, що в гасінні брали участь понад 160 пожежників.

Нагадаємо, під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.