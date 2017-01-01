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    Смертельну пожежу у Нью-Йорку спровокував трирічний хлопчик

    Трирічний хлопчик випадково запалив вогонь під час ігор з плитою
    Слідчі Нью-Йорка вважають, що пожежа у Бронксі, внаслідок якої загинули 12 людей, могла бути спричинена дітьми, які «гралися з плитою». Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву влади. Зазначається, що трирічний хлопчик випадково запалив вогонь. За словами поліцейського, коли матір дитини тікала від пожежі, вона залишила
    • Сьогодні, 22:24
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    Пожежа у Бронксі
    Пожежа у Бронксі

    Трирічний хлопчик випадково запалив вогонь під час ігор з плитою

    Слідчі Нью-Йорка вважають, що пожежа у Бронксі, внаслідок якої загинули 12 людей, могла бути спричинена дітьми, які «гралися з плитою».

    Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву влади.

    Зазначається, що трирічний хлопчик випадково запалив вогонь.

    За словами поліцейського, коли матір дитини тікала від пожежі, вона залишила відчиненими двері з квартири до загального коридору багатоквартирного будинку. Це дозволило вогню швидко поширитися - сходовий майданчик у цьому випадку спрацював як «димар».

    Нагадаємо, в одному зі спальних районів Нью-Йорка Бронксі в ніч проти п’ятниці спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули 12 людей, серед яких є діти.

    Пожежна служба Нью-Йорка повідомляла, що в гасінні брали участь понад 160 пожежників.

    Нагадаємо, під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.

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