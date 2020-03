Смертники у Тунісі влаштували вибухи біля посольства США

Терористи приїхали на мотоциклі і підійшли до пропускного пункту, де привели в дію «пояси смертників»

Два терористи-смертники влаштували вибухи біля посольства США в районі Бухейра столиці Тунісу. Про це повідомляє радіостанція Mosaique FM в п'ятницю, 6 березня.

Local media says, terrorist blew himself up while riding a motorcycle, targeting a security patrol near the #US Embassy in #Tunisia pic.twitter.com/2DDH8KcLiX