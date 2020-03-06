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    Смертники у Тунісі влаштували вибухи біля посольства США

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    У Тунісі 6 березня пролунали вибухи - Смертники у Тунісі влаштували вибухи біля посольства США
    У Тунісі 6 березня пролунали вибухи

    Терористи приїхали на мотоциклі і підійшли до пропускного пункту, де привели в дію «пояси смертників»

    Два терористи-смертники влаштували вибухи біля посольства США в районі Бухейра столиці Тунісу. Про це повідомляє радіостанція Mosaique FM в п'ятницю, 6 березня.

    Зазначається, що терористи приїхали на мотоциклі і підійшли до пропускного пункту, де привели в дію «пояси смертників» поблизу патруля.

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    Смертники у Тунісі влаштували вибухи біля посольства США
    Смертники у Тунісі влаштували вибухи біля посольства США
    Смертники у Тунісі влаштували вибухи біля посольства США

    У результаті нападу п'ятеро співробітників органів безпеки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Обидва бойовики загинули на місці.

    вибух теракт США тероризм посольство Африка Туніс
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