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    У світі

    У Тунісі перекинувся автобус з туристами: 22 людини загинули

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    <p>Автобус належав приватній туристичній фірмі</p> - У Тунісі перекинувся автобус з туристами: 22 людини загинули

    Автобус належав приватній туристичній фірмі

    Всього в автобусі перебували 43 людини, включаючи водія

    У Тунісі туристичний автобус з'їхав у кювет і перекинувся: загинули щонайменше 22 людини.

    Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Тунісу в неділю, 1 грудня.

    Всього в автобусі перебували 43 людини, включаючи водія. Кожен, хто вижив, отримав травми різного ступеня тяжкості. Аварія сталася в околицях міста Айн-Драхам.

    Автобус належав приватній туристичній фірмі. Про національність туристів поки що немає даних.

    Пасажири їхали на екскурсію в місто Айн-Драхам в горах Крумірія на кордоні з Алжиром.

    Нагадаємо, у Росії у рейсового автобуса на великій швидкості розірвалося колесо і він звалився з мосту на лід замерзлої річки. За попередніми даними, загинули 20 людей. Серед них – двоє дітей.

    ДТП туризм смерть Африка Туніс
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