У Тунісі перекинувся автобус з туристами: 22 людини загинули



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Автобус належав приватній туристичній фірмі

Всього в автобусі перебували 43 людини, включаючи водія

У Тунісі туристичний автобус з'їхав у кювет і перекинувся: загинули щонайменше 22 людини.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Тунісу в неділю, 1 грудня.

Всього в автобусі перебували 43 людини, включаючи водія. Кожен, хто вижив, отримав травми різного ступеня тяжкості. Аварія сталася в околицях міста Айн-Драхам.

Автобус належав приватній туристичній фірмі. Про національність туристів поки що немає даних.

Пасажири їхали на екскурсію в місто Айн-Драхам в горах Крумірія на кордоні з Алжиром.

Нагадаємо, у Росії у рейсового автобуса на великій швидкості розірвалося колесо і він звалився з мосту на лід замерзлої річки. За попередніми даними, загинули 20 людей. Серед них – двоє дітей.