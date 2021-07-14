Аналітик пояснив, чому вакцинація проти Covid-19 вкрай необхідна

Експерт спрогнозував, що незабаром слід чекати ще потужніший сплеск хвороби, ніж навесні.

Аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook розповів, що інцидентність серед молодих громадян майже досягла піку січня, коли вирував варіант «Альфа», а в деяких молодих групах рівень захворюваності навіть перевищив січневий.

«Причина – рівень вакцинації серед різних вікових груп. Дітей до 18 не вакцинують. Повністю вакцинованих 18-24 років всього 16%, 25-29 років – 20%, в той час як громадяни старше 65 років повністю вакциновані на 90% і вище!» – повідомив Істребін.

Він додав, що на прикладі Англії вже видно, що без вакцинації «Дельта» призвела до того, що рівень захворюваності в окремих групах населення ще вищий, ніж був узимку, за варіанту «Альфа». «І дітки, на жаль, теж хворіють, і навіть дуже багато, просто переносять легко, зате чудово поширюють вірус», – підкреслив Істребін.

Аналітик наголосив, що у нас найкраще вакцинованими виявилися групи 40-49 років і 50-59 років. «Це ті самі трудові колективи, міліція, прокуратура, державні чиновники, депутати та судді. Це головні вартові захисту від коронавірусів. Без них же ніяк. А ось старі 80+ виявилися найменш вакциновані. Парадокс? Ні. Це недолугий уряд і МОЗ. Яким наплювати на беззахисних», – акцентував увагу експерт.

Аналітик спрогнозував, що незабаром буде ще більший сплеск хвороби, ніж навесні.

«Сімейний лікар розповів історію. Їздили вакцинувати трудовий колектив на підприємство. Чисельність – понад 300 осіб. Середній вік – 40 років. А людей старше 65 років в цьому колективі всього 5 осіб!», – емоційно резюмував аналітик.

Додамо, що кількість інфікувань Covid-19 у Нідерландах за 11 днів зросла у 19 разів – із 538 до 10283 випадків. Населення країни – 17 мільйонів осіб, при цьому вже зроблено 17 мільйонів щеплень, повністю вакциновано 7 мільйонів осіб, однак це не зупинило стрімке зростання захворюваності.

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