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    Число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн

    •  glavcom.ua
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    Загалом в Україні проведено 4 179 663 щеплень - Число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн
    Загалом в Україні проведено 4 179 663 щеплень
    Фото: glavcom.ua

    У понеділок українські медики вакцинували 81 тис. людей

    За минулу добу, 19 липня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 81 015 людей. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали:

    • 583 мобільні бригади,
    • 1 394 пункти щеплення;
    • 50 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали одну дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.

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    Зазначимо, за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.

    До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.

    Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн