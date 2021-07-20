Число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн

У понеділок українські медики вакцинували 81 тис. людей

За минулу добу, 19 липня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 81 015 людей. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали:

583 мобільні бригади,

1 394 пункти щеплення;

50 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали одну дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.

Зазначимо, за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.

До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.