На Львівщині сьогодні виявили майже 250 закладів-порушників карантину

Дотримання карантинних обмежень у Львівській області контролює 112 рейдових груп

У Львівській області з початку дії карантину вихідного дня правоохоронці виявили майже 250 закладів, які порушували встановлені урядом обмеження. На порушників склали понад півсотні адміністративних протоколів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Станом на 18:00 рейдові групи поліції змусили закритися 248 магазинів, кафе та ресторанів. які працювали, попри карантин вихідного дня. А на громадян та керівників закладів, які відмовлялися виконувати обмеження, поліція склала 54 адмінпротоколи.

«Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – розповіли в поліції.

Дотримання карантинних обмежень у Львівській області контролює 112 рейдових груп.

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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