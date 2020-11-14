«Дебільна постанова». Мер Франківська пообіцяв допомогти бізнесу зі штрафами за порушення карантину

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків: по постанові уряду більше питань, ніж відповідей

Міський голова Івано-Франківська пообіцяв, що допомагатиме бізнесу «відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи»

Влада Івано-Франківська допоможе підприємцям, якщо їх оштрафують за порушення карантину вихідного дня.

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

Він пообіцяв, що допомагатиме бізнесу «відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи». На думку Марцінківа, Кабінет міністрів мав порадитися з місцевою владою, ухвалюючи таке рішення, а подібні проєкти постанов публікувати заздалегідь.

«Дуже дебільна постанова... Чи можуть працювати промислові ринки? Не можу сказати, не знаю. У постанові про це немає жодного слова. Юристи читали і не можуть дати стовідсоткову відповідь. По постанові більше питань, ніж відповідей», – обурився він.

Як відомо, Асоціація рестораторів Івано-Франківська виступала проти карантину вихідного дня. Зокрема, компанія «23 ресторани» вирішила продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету міністрів у суді.

Також Івано-Франківськ услід за Львовом визнав суботу та неділю робочими днями.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Це Дніпро, Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь та Івано-Франківськ.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня