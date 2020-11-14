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    Економіка та фінанси

    «Дебільна постанова». Мер Франківська пообіцяв допомогти бізнесу зі штрафами за порушення карантину

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    <p>Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків: по постанові уряду більше питань, ніж відповідей</p> - «Дебільна постанова». Мер Франківська пообіцяв допомогти бізнесу зі штрафами за порушення карантину

    Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків: по постанові уряду більше питань, ніж відповідей

    Міський голова Івано-Франківська пообіцяв, що допомагатиме бізнесу «відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи»

    Влада Івано-Франківська допоможе підприємцям, якщо їх оштрафують за порушення карантину вихідного дня.

    Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

    Він пообіцяв, що допомагатиме бізнесу «відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи». На думку Марцінківа, Кабінет міністрів мав порадитися з місцевою владою, ухвалюючи таке рішення, а подібні проєкти постанов публікувати заздалегідь.

    «Дуже дебільна постанова... Чи можуть працювати промислові ринки? Не можу сказати, не знаю. У постанові про це немає жодного слова. Юристи читали і не можуть дати стовідсоткову відповідь. По постанові більше питань, ніж відповідей», – обурився він.

    Як відомо, Асоціація рестораторів Івано-Франківська виступала проти карантину вихідного дня. Зокрема, компанія «23 ресторани» вирішила продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету міністрів у суді. 

    Також Івано-Франківськ услід за Львовом визнав суботу та неділю робочими днями.

    Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  

    Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації. 

    Це ДніпроЛьвівОдесаЧеркасиТернопільЖитомирКраматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь та Івано-Франківськ.

    Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

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    Теги: бізнес штраф Івано-Франківськ карантин Руслан Марцінків
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