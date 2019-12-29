Сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 29 грудня



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У Києві сьогодні вдень невеликий сніг, температура протягом доби 0-2° морозу

В Україні у неділю, 29 грудня, пройде сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах до 11° морозу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні, крім більшості східних областей та Приазов'я, вночі помірний (на Прикарпатті значний) сніг, вдень невеликий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у південній частині, Донецькій, Дніпропетровській областях 1-5° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 7-11° морозу», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці протягом доби 0-2° морозу.

Раніше у ДСНС повідомили, що в Україні цими вихідними очікується суттєве погіршення погодних умов.